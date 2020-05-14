Mekanın sahipleri geldi

Haftada bir gün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni verilen 0-14 yaş grubu çocuklar dün ilk kez sokaklarda nefes aldı. Parklar, sahiller, yürüyüş alanları oynamaya çıkan çocuklar ile onlara eşlik eden ailelerince dolduruldu. Bazı çocuklar maskelerle önlem alırken, sosyal mesafeye uymaları yönünde sık sık uyarılar yapıldı.

İstanbul’da çocuklu ailelerin tercih ettiği yerlerden biri Maçka Demokrasi Parkı oldu. Aileler, maske taktıkları çocuklarıyla yeşilliklerde oturdu. Parkta zaman zaman sosyal mesafe kuralları da unutuldu. Parka eğlenmeye gelen 9 yaşındaki Azra Coşkun “Evde kardeşimle oyun oynayarak zaman geçiriyordum. Derslerimi de çalışıyordum. Ama son günlerde çok sıkıldım. Parka geldiğim için çok mutluyum” dedi.

VİRÜS ENDİŞESİ

Kadıköy Kalamış Parkı da çocuklarla doldu. Annelerden Sezen Mesçioğlu, “2 aydır evin içerisindeydi, neredeyse yürümeyi unutmuşlardı. Çok mutluyuz çocuklar da çok heyecanlandı” diye konuştu. Bazı aileler de hem uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi hem de çocuklarının virüs kapmasından endişe ettiklerini söyledi.

İzmir’de minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti. Sosyal mesafeye büyük ölçüde uyan çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka ve Bayraklı gibi sahil kesiminde gezdi. 12 yaşındaki Muhammed Sönmez, “Evdeyken sürekli telefonla oynuyordum. Çok sıkılmıştım. 4 saatle sınırlı da olsa oynamaya çıkabildik” dedi. İki çocuğunu dışarı çıkaran Serdar Bilgin ise kızının erkenden kalktığını aktararak, “Dünden beri planlar yapıyoruz. Saat 11.00 olunca hemen dışarı çıktık. Gerçekten çocukların ihtiyacı vardı. İyi geldi” diye konuştu.

BÜYÜKLERE YARIN

Koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen gruptan 15-20 yaş arası olanlar da yarın sokaklarla buluşacak.



KOCA: BUGÜN SIRA ÇOCUKLARDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından, uzun bir sürenin ardından 11.00-15.00 saatleri arası çocukların ve gençlerin parklara, sokaklara kavuşacağını belirterek, “Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız” mesajını paylaştı. Bakan Koca, şunları kaydetti: “Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız.”

TOPU DA BIRAKMAM MASKEMİ DE ÇIKARMAM Dün İstanbul’da sokağa izinli çıkan çocuklar maskeyle top oynadı. Okulların kapanmasının ardından 59 gün sonra pek çok ilde olduğu gibi Ankara’da Ümitköy’de de ilk kez dışarı çıkan çocuklar scooter’a binmenin ve maskeli de olsa açık havada olmanın tadını çıkardılar.

Belediyeler kaydırakları, salıncakları çocuklar izne çıkmadan önce dezenfekte etti.

Çocukların yüzlerini kaplayan cerrahi maskelerinden gözlerindeki umut yine de fark ediliyordu.

Sadece kriptonitten etkilendiği bilinen Süperman bile koronavirüse karşı maske takmıştı.

Bazı çocuklar hem maske hem siperlik tercih etti.