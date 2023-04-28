Meis’ten Kaş’a insanlık köprüsü

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Yunanistan’ın Meis Adası’nda yaşayan 4 yaşındaki Stamatis Dulos, 23 Nisan’da evinde oynarken, parmakları rüzgâr nedeniyle hızla kapanan kapıya sıkıştı. Parmakları neredeyse kopma noktasına gelen çocuk, sağlık ocağına götürüldü. Bir türlü kan kaybı durdurulamayan Stamatis’in ailesine, kopmak üzere olan parmakların yerine dikilmesi için gerekli ameliyatın, uzman cerrah bulunmadığından yapılamayacağı, çocuğun helikopter ile Rodos Adası’na nakledilmesi gerektiği söylendi. Ancak, bilinmeyen nedenlerle Rodos’taki ilk yardım servisi ve hastanelerin telefonları cevap vermedi. Bunun üzerine, baba Hristos Dulos, oğlunu Meis Adası’nın karşısındaki Antalya’ya bağlı Kaş’a götürmeye karar verdi.

HEMEN HAREKETE GEÇTİLER

Kış aylarında Kaş’ta yaşayan Meisli Çiko Magiafi ile evli Hurigül Bakırcı Magiafi ve kardeşi Emre derhal harekete geçti. Kaş’taki polis ve ilk yardım ekipleri haberdar edildi, gerekli izinler de birkaç dakika içinde verildi. Aile tekne ile Meis’ten Kaş’a geçti. Stamatis, polis otosu refakatinde ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaş’ta doktorlar, küçük Stamatis’in parmaklarını dikebileceklerini ancak bunun çok sağlıklı bir çözüm olmayacağını ve uzman plastik cerrahi gerekeceğinisöyleyince aile Antalya’ya hareket etti. Küçük Stamatis’in parmakları Manavgat’ta özel bir klinikte pazartesi sabahının ilk saatlerinde yapılan ameliyatla kurtarıldı.

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Olay, Ege adalarındaki sağlık hizmetlerinin yetersizliğini de gündeme getirdi. Meis Belediye Başkan Yardımcısı, “Sadece bazen Yunanistan’ın çeşitli bölgelerinden kısa süre için gönüllü doktorlar adaya geliyor” şeklinde konuştu. Yunanistan Doktorlar Derneği (PİS) Başkanı Athanasios Eksadaktilos ise Türkiye’nin Ege sahillerinde büyük hastanelerin bulunduğunu vurgulayarak, “Benzer tesislerin, bizim küçük adalarda bulunması elbette düşünülemez. Türkiye ile ilişkiler malum. Eğer Türkiye’nin adı Belçika olsaydı, bu tip vakalar için hiç sorun kalmazdı” dedi.

‘KENDİ ÇOCUKLARI GİBİ İLGİLENDİLER’

Hürriyet’e konuşan baba Hristos Dulos, “Kaş’a geçebilmemiz için tüm kolaylıkları sağlayan Türk makamlarına, kaymakama, ilk yardım personeline ve gece yarısı yatağından kalkıp oğlumu ameliyat eden doktor Hakan’a teşekkür ederim. Türkiye’de doktorlar oğluma kendi çocuklarıymış gibi ilgi gösterdiler. Bu kadar ilgiyi Yunanistan’daki hastanelerde görmedim” dedi.