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Meis'ten deprem bölgesine duygulandıran mesaj: Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı

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#AFAD#Antalya#Deprem
Meisten deprem bölgesine duygulandıran mesaj: Sevgili komşu, bizim de yüreklerimiz yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 12:16

Antalya'nın Kaş ilçesine 7,5 kilometre uzaklıktaki Yunanistan adası Meis'ten, depremzedelere destek için yardım malzemeleri gönderildi. Yardım kolilerinin üzerinde "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı" notu yer aldı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Antalya'nın Kaş ilçesine 7,5 kilometre uzaklıktaki, Türkiye'ye en yakın Yunan Adası olan Meis'te oturanlar, deprem bölgesi için yardım malzemeleri hazırladı. Malzemeler, Meis Adası'na tur yapan tekne ile getirildi. Meis'in kardeş şehri Kaş ilçesine gönderilen yardım kolilerinin üzerinde "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa. Meis halkı" yazıları yer aldı.

Meis halkının gönderdiği yardımlar, Kaş Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından "Ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla zarar gören halkımıza yardım etmek isteyen güzel yürekli Meis halkına teşekkürler" paylaşımıyla duyuruldu. Kaymakamlık hesabından Türkçe ve Yunanca açıklama yapıldı.

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#AFAD#Antalya#Deprem

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