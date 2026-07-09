Mehter yankısı

Haberin Devamı

NATO Liderler Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde mehter marşı ve yeniçerilerle karşılandı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, katıldığı CNN Türk yayınında 200 yıl sonra ilk defa sembolik de olsa yeniçerilerin devlet başkanlarını karşıladığını belirtirken, Mehter Takımı’nın protokolde yer alması dış basında da kendine yer buldu.

TRUMP BEĞENDİ

ABD’de muhafazakâr çizgideki New York Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ı atlı birlikler ve Osmanlı savaşçılarını temsil eden kostümlü askerlerle karşıladığını öne çıkararak töreni “elaborate Turkey welcome” (görkemli Türkiye karşılaması) ifadeleriyle okurlarına aktardı. Sosyal medyada ise Trump’ın Mehter Takımı’nı ilgiyle izlemesi ve müziğe olumlu tepki verdiği görüntüler milyonlarca kez paylaşıldı.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

‘BİZDE NİYE YOK’

Alman basınında, törende sembolik Osmanlı referanslarının kullanıldığına değinilirken, İtalyan sosyal medyasında mehter görüntüleri, “görkemli tören”, “ilginç gelenek”, “Osmanlı estetiği” ifadeleriyle birlikte paylaşıldı. Polonya’nın siyasi konularda yorumlarıyla öne çıkan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Daniel Foubert ise Mehter Takımı’nın liderleri karşılama görüntülerini paylaşarak “Muhteşem. Neden Polonya’da buna benzer bir şeyimiz yok?” diye sordu. Paylaşıma gelen yorumlar ise Osmanlı Devleti ile Lehistan arasındaki dostluktan Polonya Kralı Jan Sobieski ve ona bağlı birliklerin 1683’teki İkinci Viyana Kuşatması’nın sonucuna olan etkisine kadar uzandı.

YUNANİSTAN: OSMANLI MESAJI

Mehter töreni en çok Yunanistan’da gündem oldu. Başbakan Kiriakos Miçotakis’in de diğer liderler gibi Mehter Takımı eşliğinde karşılanması, Yunan sosyal medyasında, “Türkiye bilinçli bir Osmanlı mesajı mı verdi?” tartışmasını başlattı. Bazı Yunan gazeteleri mehteri “Osmanlı savaş marşı” olarak nitelendirirken, “Erdoğan, Miçotakis’i Osmanlı savaş marşıyla karşıladı” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alkışlanan Yeniçeri cevabı Haberi görüntüle

LİDERLERE ÖZEL KALEM

ANKARA’da 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda diplomat ve basın mensubunun da ağırlandığı zirvede özel kalemler de hazırlandı. Her liderin adının yazılı olduğu kalem ve defterler salondaki masada yerini aldı.

PTT’DEN 2026 NATO ÖZEL PULU

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT A.Ş. tarafından hazırlanan ‘2026 NATO Zirvesi’ konulu anma pulu ile söz konusu pula ait ilkgün zarfının abone sayısı kadar PTT işyerlerinde ve PTT A.Ş.’nin ‘www.filateli.gov.tr’ internet sitesi üzerinden satışa sunulduğunu duyurdu. Bakan Uraloğlu, “2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sunduk. İlkgün damgası da Ankara’da kullanılmaya başlandı” dedi.

Haberin Devamı

Ankara’daki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü’nde ‘2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA’ ibareli ilkgün damgası da kullanılmaya başlandı.