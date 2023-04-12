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Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş

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#Adana#Seyhan#Mehtap Talay
Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 16:17

Adana’da annesinin anahtarı içeride unuttuğunu belirtip yardım istediği ekiplerin evde cesediyle karşılaştığı 2 aylık Mehtap Talay'ın, ağzı bağlı siyah çöp poşetinde bulduğu ortaya çıktı.

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Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde oturan Ayşegül Talay (30), 8 Nisan öğle saatlerinde itfaiyeyi arayıp, evden çıkarken anahtarını içerde unuttuğu söyleyerek yardım istedi. Adrese giden polis ve itfaiye ekipleri, evde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olan Suat Talay (42) ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay gözaltına alındı. Olay sırasında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde, “İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. Bir hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. Bir haftadır uyuyor zannediyordum” diyen Talay tutuklandı. Polisin aradığı Suat Talay’a ise henüz ulaşılamadı.

Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş

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Mehtap bebeğin Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra cesedine sahip çıkan olmadı. Bebek, 15 günlük yasal sürede teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında görevliler tarafından toprağa verilecek.

Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş

EV KUNDAKLANDI

Bebeğin ölü bulunduğu ev ise dün akşam kundaklandı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede pet şişeye koyulan benzinle evin yakıldığını tespit etti. Görgü tanıkları evi, Ayşegül'ün ağabeyinin yaktığını iddia etti.

Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş

2 katlı evin Suat Talay ve 2 kardeşine anne ve babalarından miras kaldığı, bir süre öncesine kadar birlikte yaşayan kardeşlerin, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ilişkileri bozulunca başka evlere taşındığı öğrenildi.

Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş

'BEBEĞİM UYUYOR'

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Ayşegül Talay’ın ihbarı üzerine adrese gelen ekiplerin, Mehtap bebeği, ağzı bağlı siyah çöp poşette bulduğu belirtildi.

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Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş

Çiftin isminin açıklanmasını istemeyen komşusu bir kadın, ekipler geldiğinde Ayşegül Talay’ın aldığı uyuşturucunun etkisiyle dengesiz davranışlar sergilediğini belirterek, “Anahtarını içeride unuttuğunu belirterek benden yardım istedi. İtfaiyeyi aradık polisle gelip, kapıyı açtılar. Ben de eve girdim. Keskin bir koku vardı. Ayşegül Talay bu sırada 'Sessiz olun bebeğim uyuyor' dedi. Sonra bebeğin çöp poşetinde uyuduğunu söyledi. Yatağın üzerindeki kirli çamaşırların yanında bir poşet vardı, görevliler bağlı olan ağzını açınca içinden bebeğin cesedi çıktı "dedi. İtfaiye yetkilileri de bebeğin cesedinin siyah çöp poşeti içinden çıktığını doğruladı.

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Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş

BİSKÜVİ ALMAZ OLMUŞ

Ayşegül Talay’ın düzenli olarak alışveriş yaptığı mahalle bakkalı da zaman zaman kendisinden bebek bisküvisi satın aldığını, olay öncesi bisküvi alışverişini kestiğini ifade etti.

Mehtap bebeğin cesedi, siyah çöp poşetinde bulunmuş

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#Adana#Seyhan#Mehtap Talay

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