ANKARA, (DHA)
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Mehmetçikten şehit annelerine ziyaret
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Anneler Günü dolayısıyla yurt genelinde askerlerin, şehit annelerini ziyaret ettiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Anneler Günü dolayısıyla yurt genelindeki kahraman şehitlerimizin anneleri evlerinde ziyaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı olarak her zaman şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerinin yanlarında olduğumuz bir kez daha hatırlatıldı" denildi.
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