×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mehmetçikten saygı duruşu

Güncelleme Tarihi:

#Mehmetçik#Kahramanmaraş Depremleri#6 Şubat Depremleri
Mehmetçikten saygı duruşu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından depremlerin 3’üncü yıldönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, 6 Şubat’ın yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihi olduğu belirtilerek, “Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, görev başındaki Mehmetçiğin, depremin yaşandığı saat olan 04.17’de Türk bayrağının altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülere de yer verildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmetçik#Kahramanmaraş Depremleri#6 Şubat Depremleri

BAKMADAN GEÇME!