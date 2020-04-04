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GeriGündem Mehmetçik'ten önce tehlikeyi yok ediyor! 'Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı'
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DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Mehmetçik'ten önce tehlikeyi yok ediyor! 'Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı'

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Mehmetçik'ten önce tehlikeyi yok ediyor! 'Kargu-2'nin yeni teslimatları yapıldı'
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatlarının güvenlik güçlerine yapıldığını duyurdu.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından olan Kargu-2'nin yeni teslimatları güvenlik güçlerimize yapıldı" denildi.

Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen Kargu-2 drone'lar, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelerdeki tehditleri algılayıp, Mehmetçik girmeden önce bertaraf edebiliyor.

 

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