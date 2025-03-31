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Mehmetçik’ten bayram nöbeti

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#Mehmetçik#Bayram#Nöbet
Mehmetçik’ten bayram nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 07:00

Türkiye genelinde vatani görevini yapan Mehmetçik, bayramı eller tetikte geçiriyor.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda bayram namazını kılıp Mehmetçik ile bayramlaştı.

Mehmetçik’ten bayram nöbeti

ERDOĞAN BAYRAMLARINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale’deki Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda görevli personelin bayramlarını tebrik etti.

Mehmetçik’ten bayram nöbeti

Erdoğan, Bahriyelilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerin şahsında yurtiçinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakârca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum” dedi.  

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#Mehmetçik#Bayram#Nöbet

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