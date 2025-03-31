Mehmetçik’ten bayram nöbeti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Çanakkale’de Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda bayram namazını kılıp Mehmetçik ile bayramlaştı.

ERDOĞAN BAYRAMLARINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale’deki Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Amfibi Kolordu Komutanlığı’nda görevli personelin bayramlarını tebrik etti.

Erdoğan, Bahriyelilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerin şahsında yurtiçinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakârca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum” dedi.