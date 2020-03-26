Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mazlumlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla tüm dünyaya örnek olan kahraman Mehmetçik, yardım elini Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine uzatmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.