MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMehmetçik’e ‘Terminatör tüfek’
GeriGündem Mehmetçik’e ‘Terminatör tüfek’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:00 |  Son Güncelleme:

Mehmetçik’e ‘Terminatör tüfek’

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Mehmetçik’e ‘Terminatör tüfek’
Abone Olgoogle-news

Savunma Sanayii Başkanlığı Mehmetçik’e arazide fark yaratacak yeni bir silah sistemi üretmeyi başardı. Hedefi adeta cehennem ateşine tutan yeni ‘Terminatör tüfek’ sistemini, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından duyurdu.

Demir, ‘Taşınabilir Mühimmat Sistemleri’ olarak tanımlanan DM-5 ve DM-7’nin güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale geldiğini bildirdi. 5.56 ve 7.62 milimetrelik makineli tüfekler için geliştirilen sistemin en önemli özelliklerinden biri kesintisiz atış imkânı. Söz konusu sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü gibi özellikleriyle Mehmetçik’e sahada önemli avantaj sağlayacak.

Mehmetçik’e ‘Terminatör tüfek’

‘Terminatör tüfeğin’ terörle mücadelede görev yapan personele hız ve imha sürecinde çok büyük avantajlar sağlayacağı belirtildi. Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistemin, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip olduğunu söyledi.

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle