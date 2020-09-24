Mehmetçik’e ‘Terminatör tüfek’

Demir, ‘Taşınabilir Mühimmat Sistemleri’ olarak tanımlanan DM-5 ve DM-7’nin güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale geldiğini bildirdi. 5.56 ve 7.62 milimetrelik makineli tüfekler için geliştirilen sistemin en önemli özelliklerinden biri kesintisiz atış imkânı. Söz konusu sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü gibi özellikleriyle Mehmetçik’e sahada önemli avantaj sağlayacak.

‘Terminatör tüfeğin’ terörle mücadelede görev yapan personele hız ve imha sürecinde çok büyük avantajlar sağlayacağı belirtildi. Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistemin, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip olduğunu söyledi.