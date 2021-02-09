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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor

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Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmekçiğin fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak’ta bulunan Kuyu Tepe üs bölgesinde görevli kahraman Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" denildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarındaki görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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