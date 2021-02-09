Mehmetçik, zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini sürdürüyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak’ta bulunan Kuyu Tepe üs bölgesinde görevli kahraman Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" denildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin zorlu kış şartlarındaki görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.