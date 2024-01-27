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Mehmetçik, zorlu kış şartlarında çalışmalarına devam ediyor

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Mehmetçik
Mehmetçik, zorlu kış şartlarında çalışmalarına devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 19:54

Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” notu ile askerlerin kış şartlarında çalışmalarına dair fotoğraf paylaştı. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Mehmetçik

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