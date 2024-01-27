Mehmetçik, zorlu kış şartlarında çalışmalarına devam ediyor

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor” notu ile askerlerin kış şartlarında çalışmalarına dair fotoğraf paylaştı.
Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iObaierij6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2024