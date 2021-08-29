Mehmetçik yurda döndü... Kabil-İslamabad arası 8 uçakla hava köprüsü

Afganistan’dan tahliye edilen Türk askeri için Ankara’da 4’üncü Kolordu Komutanlığı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özetle şunları söyledi: “Silahlı Kuvvetlerimiz, BM, NATO, AGİT ve ikili antlaşmalar kapsamında Libya’dan Kosova’ya, Afganistan’dan Bosna Hersek’e, Katar’dan Somali’ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkı sunmak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır. Gururla ifade etmeliyim ki küresel, bölgesel ölçekte dünya barışına katkıda Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri daima seçkin ve saygın yerini korumuştur, korumaktadır.

AFGAN HALKININ GÖNLÜNÜ KAZANDI

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personeli de tarihi ve köklü kardeşlik bağları olan Afganistan’da bugüne kadar önemli görevler üstlendi, büyük başarılar elde etti. Mehmetçik, bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan’da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde, görevlerini başarıyla icra etmiş, tarihi başarılar elde etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır.

TSK’NIN GÜCÜNÜ DÜNYA GÖRDÜ

Sayın Cumhurbaşkanımızın onay ve talimatlarıyla unsurların intikaline 25 Ağustos günü geç saatlerde başlandı. Bu kapsamda Tacikistan ve Pakistan’da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla süratle Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kuruldu. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşımız 48 saatten az bir sürede Kabil’den tahliye edildi. Ayrıca diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de gerekli destek sağlandı. Kabil Havaalanı’ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi, TSK’nın gücünü dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu faaliyetin planlanmasında ve icrasında görev alan komutan arkadaşlarımı ve katkı sağlayan herkesi kutluyorum.”

AKAR: KAHRAMANLAR, HOŞ GELDİNİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla karşılama törenine katıldı. Akar, askerleri “Kahramanlık ve fedakârlıklarınızdan dolayı her birinizi kutluyorum, alınlarınızdan öpüyorum. Afganistan Türk Görev Kuvveti’nin kahraman ve fedakar mensupları hoş geldiniz” diye selamladı.

‘TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR’

Akar, Hamid Karzai Havalimanı’nın işletilmesiyle ilgili de şunları söyledi: “Türkiye olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Afgan kardeşlerimizden Hamid Karzai Havalimanı’nın işletilmesine dair teklif gelirse değerlendirilecektir.”

20 YILLIK GÖREV SONA ERDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında Afganistan’da görev yapıyordu. Türk askerinin yaklaşık 20 yıllık görevi dün sona ermiş oldu. NATO, BM kararlarına istinaden TSK, 2002-2014 yılları arasında ISAF bünyesinde Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermişti. 2014’ten itibaren ise Kararlı Destek Misyonu kapsamında 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenli bir şekilde işletilmesini üstlenmişti. Bu süreçte askeri uçaklarla 1129 sivil vatandaşın da tahliyesi gerçekleştirilmişti. Bu görevler süresince TSK bünyesinde Afganistan’da 2002’den itibaren yaklaşık 20 bin Türk askeri görev yaptı.

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