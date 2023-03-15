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Mehmetçik, selde mahsur kalanları seyyar köprüyle tahliye etti

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#Şanlıurfa#Mehmetçik#Adıyaman
Mehmetçik, selde mahsur kalanları seyyar köprüyle tahliye etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 15:24

Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, bölgede görevli askerler tarafından kurulan seyyar köprüyle tahliye edildi.

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Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Deprem nedeniyle bölgede bulunan Mehmetçik, selde mahsur kalanların tahliyesi için başlatılan çalışmalara katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle bölgede görev yapan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız tarafından mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kuruldu" denildi.

Mehmetçik, selde mahsur kalanları seyyar köprüyle tahliye etti

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#Şanlıurfa#Mehmetçik#Adıyaman

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