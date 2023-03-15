Mehmetçik, selde mahsur kalanları seyyar köprüyle tahliye etti

Haberin Devamı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan yağışlar nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. Deprem nedeniyle bölgede bulunan Mehmetçik, selde mahsur kalanların tahliyesi için başlatılan çalışmalara katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle bölgede görev yapan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız tarafından mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kuruldu" denildi.