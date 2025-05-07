Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin mağarasını imha etti

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında tespit edilen mağaradan görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi" ifadelerine yer verildi.