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Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin mağarasını imha etti

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Mehmetçik#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 14:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor' notu ile Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaradan görüntüler paylaştı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında tespit edilen mağaradan görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi" ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik, PKKlı teröristlerin mağarasını imha etti

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#MSB#Mehmetçik#Terörle Mücadele

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