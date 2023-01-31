Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile vurdu

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Kars'ta 18 Ocak'ta başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı 'Kış Tatbikatı-2023', 19'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor. Tatbikata Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan fiilen, Almanya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Moğolistan gözlemci olarak katıldı. Bin 758 personelin yer aldığı, 43 değişik türde 651 araç, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılan tatbikat, zor şartlar altında gerçekleştiriliyor.

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CİRİT FÜZESİ ATIŞLARI

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda bugün atış provaları yapıldı. Mehmetçik, bugün Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü ‘CİRİT’ füzeleriyle atış yaptı. Mehmetçik, hedefi 12'den vurdu.

Prova kapsamında bakımları yapılan ve namluları test edilen toplar da ateşlendi. Zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam eden tatbikatta Mehmetçik hedefleri vurmakta zorlanmadı.