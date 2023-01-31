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Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile vurdu

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#TSK#Kars#‘CİRİT’ Füzesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 11:14

Kars'ta zorlu hava şartlarında devam eden 'Kış Tatbikatı-2023' atış provasında askerler lazer güdümlü ‘CİRİT’ füzesi ile hedefleri 12'den vurdu.

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Kars'ta 18 Ocak'ta başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı 'Kış Tatbikatı-2023', 19'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor. Tatbikata Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan fiilen, Almanya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Moğolistan gözlemci olarak katıldı. Bin 758 personelin yer aldığı, 43 değişik türde 651 araç, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılan tatbikat, zor şartlar altında gerçekleştiriliyor.

Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

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CİRİT FÜZESİ ATIŞLARI

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda bugün atış provaları yapıldı. Mehmetçik, bugün Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü ‘CİRİT’ füzeleriyle atış yaptı. Mehmetçik, hedefi 12'den vurdu.

Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

Prova kapsamında bakımları yapılan ve namluları test edilen toplar da ateşlendi. Zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam eden tatbikatta Mehmetçik hedefleri vurmakta zorlanmadı.

Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

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#TSK#Kars#‘CİRİT’ Füzesi

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