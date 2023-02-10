Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mehmetçik, Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Afad#Deprem
Mehmetçik, Hataya lojistik destek üssü kurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 10:57

Mehmetçik, Hatay'a getirilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kurulan destek üssünde incelemelerde bulundu.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen sahra mutfakları faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte seyyar tuvalet, seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay'a gelen yardımların daha hızlı depremzedelere ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk ediliyor.

Mehmetçik, Hataya lojistik destek üssü kurdu

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi.

İlgili haber

Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı sayısı açıklandıTürkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı sayısı açıklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Afad#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

#TÜRKİYE
Erzincan ile Bingöl arasındaki risk: Yedisu Fayı | Deprem uzmanları neden buraya dikkat çekiyor

Erzincan ile Bingöl arasındaki risk: Yedisu Fayı | Deprem uzmanları neden buraya dikkat çekiyor?

#Kahramanmaraş Depremi