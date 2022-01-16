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Mehmetçik eksi 25 derecede vatan nöbetinde

#Mehmetçik#Soğuk Hava#Hakkari
Mehmetçik eksi 25 derecede vatan nöbetinde

Mehmetçik, hava sıcaklığının eksi 25 derece, kar kalınlığının ise 4 metre 80 santimetre ölçüldüğü Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi de olmak üzere yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinde zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini sürdürüyor.

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Ülke genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarındaki mücadelesi birkaç aydır devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 395'inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi.

Mehmetçik eksi 25 derecede vatan nöbetinde

Yine bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Irak'ın kuzeyindeki Misalok Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 metreye ulaşırken Hakkari'deki İkiyaka Dağları'nda bulunan Binbirkapı Üs Bölgesi'nde sıcaklık eksi 25 derece, kar kalınlığı ise 480 santimetre ölçüldü.

Mehmetçik eksi 25 derecede vatan nöbetinde

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Ardahan kırsalındaki Yiğitler Hudut Karakolu'nda termometre eksi 20 dereceyi gösterirken, söz konusu bölgedeki bir üs bölgesinde soğuktan donan Türk bayrağı dikkat çekti. Mehmetçik, zorlu hava şartlarına rağmen görevlerini sürdürüyor.

Mehmetçik eksi 25 derecede vatan nöbetinde

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerek üs bölgeleri gerekse personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurguladı.

Mehmetçik eksi 25 derecede vatan nöbetinde

Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin, faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu/dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının operasyonlarını artan bir tempoda sürdürdüğünü bildirdi.

Mehmetçik eksi 25 derecede vatan nöbetinde

Bakanlık tarafından geçen sene 84 büyük, 286 orta çapta olmak üzere 370 operasyonda teröristlerce kullanılan 1445 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği, 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

 

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#Mehmetçik#Soğuk Hava#Hakkari

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