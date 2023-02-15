Mehmetçik, depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürdü

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), deprem bölgesinde arama- kurtarma çalışmalarının yanı sıra afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Mehmetçik, deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kentlerin kurulumundan güvenliğine, yardım malzemelerinin afetzedelere ulaştırılmasından bölgede yemek ve ekmek dağıtımına kadar her alanda çalışma yapıyor. Mehmetçik, bölgeye ulaştırdığı yardım malzemelerini de afetzedelere teslim ediyor. Askerler depremden etkilenen çocuklara yardımları teslim ederken çekilen fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından paylaşıldı. Açıklamada, "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu. Ortak amaçtır tebessüm bırakmak yüzlerde, umudu yeniden yeşertmektir yüreklerde. En büyük onur ve görev ise; ulaştırmaktır emanetleri sahiplerine. Briz beraberiz" denildi.