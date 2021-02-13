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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Mehmetçik, dağ keçilerine helikopterden yem attı

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Mehmetçik, dağ keçilerine helikopterden yem attı
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HAKKARİ'de operasyona giden Mehmetçik, kar nedeniyle yiyecek bulamayan dağ keçileri için helikopter ile havadan yemleme yaptı.

Mehmetçik, dağ keçilerine helikopterden yem attı
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, mekânın gerçek sahipleri olan dağ keçilerinin Hakkâri Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hâle geldiğine dikkat çekildi. Operasyona giden Mehmetçiğin durumu fark edince harekete geçerek Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle havadan yemleme yaptığı kaydedildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin helikopterden dağ keçilerini yemlediği anların görüntülerine de yer verildi.
Mehmetçik, dağ keçilerine helikopterden yem attı

 

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