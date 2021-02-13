Mehmetçik, dağ keçilerine helikopterden yem attı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, mekânın gerçek sahipleri olan dağ keçilerinin Hakkâri Sümbül Dağı’nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hâle geldiğine dikkat çekildi. Operasyona giden Mehmetçiğin durumu fark edince harekete geçerek Doğa Koruma ve Millî Parklar Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle havadan yemleme yaptığı kaydedildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin helikopterden dağ keçilerini yemlediği anların görüntülerine de yer verildi.