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Mehmetçik bayramda da görev başında, her an eli tetikte bekliyor

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#Mehmetçik#Hava Kuvvetleri#Bayram
Mehmetçik bayramda da görev başında, her an eli tetikte bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 09:44

Mehmetçik, Kurban Bayramı’nı ailelerinden uzakta görev başında geçiriyor. Hava sahasındaki hareketliliği saniye saniye takip eden askerler eli tetikte nöbet tutuyor.

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Gaziantep 227 Nolu Taşınabilir Hava Radar Bölük Komutanlığı’nda görevli askerler, Kurban Bayramı’nı ailelerinden uzakta görev başında geçiriyor. Hava sahasındaki hareketliliği saniye saniye takip eden askerler, birlik çevresindeki arazide olası tüm risklere karşı mayın taraması yapıp, eli tetikte nöbet tutuyor.

Mehmetçik bayramda da görev başında, her an eli tetikte bekliyor

ASKERLERE BAYRAM SÜRPRİZİ

Gaziantep'in 1500 rakımlı Sof Alaca mevkisinde kurulu Hava Radar Bölük Komutanlığı’nda görevli askerler, ailelerinden uzakta Kurban Bayramı’nı komutanları ve arkadaşlarıyla kutladı. Komutanlık bahçesinde düzenlenen törende birbirleriyle bayramlaşan askerlere çikolata ve kolonya ikram edildi.

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Mehmetçik bayramda da görev başında, her an eli tetikte bekliyor

Hava Radar Bölük Komutanı Hava Muhabere Üsteğmen Nacaroğlu, kulede nöbet tutan bazı askerleri de sürpriz yaparak aileleri ile cep telefonundan görüntülü görüştürerek bayramlaşmalarını sağladı.

Mehmetçik bayramda da görev başında, her an eli tetikte bekliyor

RADAR İLE ANLIK TAKİP

24 saat görev başında olan askerler, hava sahasındaki gelişmeleri ve olası bir hava sahası ihlal durumunu radarlar ile anlık olarak takip ediyor. Olası ihlal ve hareketlilik durumu anında tespit edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na iletiliyor.

Mehmetçik bayramda da görev başında, her an eli tetikte bekliyor

7 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Bayramı ailelerinden uzakta geçiren askerler, vatan nöbeti tuttukları için mutlu olduklarını ifade ederken, Bölük Komutanı Üsteğmen Nacaroğlu, 7 gün 24 saat görev yaparak Türk hava sahasında herhangi bir ihlale göz açtırmadıklarını söyledi.

 

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#Mehmetçik#Hava Kuvvetleri#Bayram

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