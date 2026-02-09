×
Mehmetçik Almanya'da gövde gösterisine hazırlanıyor! NATO 'Birlikte güçlüyüz' etiketi ile paylaştı: Tatbikat için intikal ettiler

#Mehmetçik#NATO#Askeri Tatbikat
Mehmetçik Almanyada gövde gösterisine hazırlanıyor NATO Birlikte güçlüyüz etiketi ile paylaştı: Tatbikat için intikal ettiler
Türk askeri, NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya katılıyor. NATO'nun sosyal medya hesabından 'Biz NATO'yuz, Birlikte güçlüyüz' etiketi ile yapılan paylaşımda Mehmetçik'in intikal görüntülerine yer verildi. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26 kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağın, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştığını bildirmişti.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında Çorlu Hava Meydan Komutanlığından çıkış yapan ilk uçağımız, Almanya Wunstorf Havaalanı'na ulaştı." ifadesi kullanılmıştı.

2 BİN KİŞİLİK KUVVET

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenecek ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağlıyor.

TCG ANADOLU ALMANYA'DA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdığını bildirmişti. 

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı kapsamında görevli kara unsurlarımızı Emden/Almanya Limanı'na başarıyla ulaştırdı. Gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Mehmetçik yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevinin başında." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMDA İNTİKALE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER DE YER ALDI

NATO, sosyal medya platformu X'teki hesabından Türk askerinin  Steadfast Dart-26 tatbikat için intikaline dair görüntüler paylaştı. NATO Müttefik Ortak Kuvvet Komutanlığı Brunssum, Türkiye’nin 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı’na ait zırhlı araç ve askeri ekipmanların, NATO Müttefik Mukabele Kuvveti kapsamında düzenlenen Steadfast Dart 26 tatbikatı için Almanya’ya intikal ettiğini duyurdu.

NATO'nun X'teki paylaşımında 'Biz NATO'yuz, Birlikte güçlüyüz' etiketleri dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından da alıntılanan bu paylaşımda "NATO'nun Müttefik Tepki Gücü konuşlandırmasının bir parçası olarak Türkiye'nin 66. Mekanize Piyade Tugayı'na ait zırhlı araçlar ve teçhizat Almanya'ya geliyor" ifadelerine yer verildi.

TGC ANADOLU DİKKAT ÇEKTİ

Milli Savunma Bakanlığı, NATO tatbikatlarına katılan kara kuvvetlerine ait unsurları taşıyan TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin, Almanya’nın Emden Limanı’na intikalinin başarıyla tamamladığını duyururken, TCG Anadolu'nun teknik özellikleri dış basında dikkat çekti

News.Az,tatbikata Türk kara ve deniz kuvvetlerinden yaklaşık 2 bin personelin katılacağını duyurduğu haberinde TCG Anadolu'nun teknik özelliklerine yer verdi:

"231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe ve 27 bin 436 ton azami deplasmana sahip çok maksatlı bir amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu, 20,5 knot azami hıza ve 16 knot ekonomik seyir süratine ulaşabiliyor."

Alman medyası ise NATO görev grubunun merkezinde Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’nun yer aldığını yazdı ve "Türk Deniz Kuvvetleri’nin en büyük gemisi hafta sonu Emden Limanı’na demirledi. Uçak gemisi, başta muharip insansız hava araçları olmak üzere çeşitli unsurlar için üs görevi görüyor." ifadelerini kullandı.

AKTİF KATILIMA DİKKAT ÇEKTİLER

SANA haber ajansı da Türkiye'nin tatbikattaki aktif rolüne dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı;
231 metre uzunluğa, 32 metre genişliğe ve 27 bin 436 ton azami deplasmana sahip çok maksatlı bir amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu, 20,5 knot azami hıza ve 16 knot ekonomik seyir süratine ulaşabiliyor. Söz konusu intikal, farklı müttefik ülkelerden personel ve birliklerin katılımıyla gerçekleştirilen, NATO’nun yılın en büyük birleşik tatbikatlarından birine Türkiye’nin aktif katılımını ortaya koyuyor.

#Mehmetçik#NATO#Askeri Tatbikat

BAKMADAN GEÇME!