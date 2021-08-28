Mehmetçiğin tahliyesi tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize ‘ülkenize hoş geldiniz’ diyoruz” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bosna Hersek’teki basın toplantısında konuya değinerek, “Türkiye olarak şu anda sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda teknik eleman olarak belli sayıda, az sayıda elemanımız orada bulunuyor. Ama bunun dışında biz Afganistan’dan bütün bu ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz” dedi.

Afganistan’dan tahliye edilen son Mehmetçikleri taşıyan THY uçağı ise dün saat 13.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. İkinci uçakla 90 kişinin geldiği öğrenildi. Önceki gün ilk tahliye seferinde de 345 personel Türkiye’ye gelmişti. Uçaktan inen TSK personeli özel otobüslerle birliklerine sevk edildi.

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