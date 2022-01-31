Mehmetçiğin görev yeri: Eksi 39 7 metre kar

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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yurtiçi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488’inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Bu üs bölgelerinden birçoğunda kar kalınlığı 5 metreyi aştı. Rekor ölçüm ise Kuzey Irak’taki Misolok üs bölgesinden geldi. Bu bölgede önceki gece hava sıcaklığı eksi 39 dereceyi, kar kalınlığı da 7 metreyi buldu. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, üs bölgeleri ve personelin kıyafetleri konusunda zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını belirterek, “Yapılan hazırlıklarla tüm bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçik, faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Düzenli olarak devriye ve pusu-dinleme faaliyetleri gerçekleştiren TSK unsurları operasyonlarını artan bir tempoda sürdürüyor” bilgisini verdi.

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BİR AYDA 172 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB’den yapılan bilgilendirmeye göre, zorlu kış koşullarında yapılan operasyonlarda 1 Ocak’tan itibaren Kuzey Irak’ta 25, Suriye’nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklar ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile 25 hava harekâtı düzenlenerek, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi. Geçen yıl gerçekleştirilen 397 operasyonla da 2 bin 883 terörist etkisiz hale getirilmişti.