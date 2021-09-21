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Mehmetçiğin gizli kahramanıydı

#Saadet Göncay#Mehmetçik Vakfı#Güldehan Öztap
Mehmetçiğin gizli kahramanıydı

Mal varlığının büyük kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan 96 yaşındaki Saadet Göncay, İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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İSTİHBARAT SERVİSİ / Çevresinde kimsesizlerin ve sokak hayvanlarının annesi olarak tanınan Göncay, 1925 yılında varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra iş müfettişi olarak çalıştı. Gençlik yıllarında yaptığı evliliği sona erince bir daha da evlenmedi. Saadet Göncay dün Şakirin Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KİMSEYİ AÇ BIRAKMAZDI

Göncay’ın akrabası Güldehan Öztap, “Hasta olan insanlara para veriyordu. Kimseyi aç bırakmazdı. Son olarak çok sayıda akülü ve tekerlekli sandalye bağışlamıştı. Yaptığı yardımları gizli tutardı. Gizli bir kahramandı” dedi. Yeğeni Nilgün Öztap da “Yaklaşık 5 milyon değerinde parası dolandırıldı. Eğer bu parası kalsaydı, bunları da muhtaçlara dağıtırdı. Hayatı çok güzel geçti” ifadelerini kullandı.

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#Saadet Göncay#Mehmetçik Vakfı#Güldehan Öztap