Mehmetçiğin dikkati faciayı önledi

Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta yaptığı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, bölgede karışıklık çıkartmak için eylemlerini arttırdı. Ancak Barış Pınarı harekâtıyla huzurun sağlandığı bölgede halka yönelik eylemler planlayan terör örgütü karşısında Mehmetçiği buldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada son saldırı girişimi şöyle anlatıldı:

BOMBALI KAMYONETLE KATLİAM YAPACAKLARDI

“Daha önce bombalı terör saldırılarını son anda fark ederek önleyen kahraman komandolarımız, yine büyük bir faciayı önledi. Yaşanan son olayda Barış Pınarı bölgesindeki M-4 karayolunun kuzeyinde kaçak geçiş yaptığı belirlenen bir kamyonet tespit edildi. Kasası açık olan ve mazot varilleri yüklü olan kamyonet, sivillerin bulunduğu bölgeye doğru süratli şekilde ilerlemesi üzerine Mehmetçiklerimiz tarafından aracın durması için uyarı ateşi açıldı. Buna rağmen durmayan ve sivillerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışan araç hızını iyice arttırınca bombalı araç olarak değerlendirildi. Bunun üzerine sivillerin zarar görmemesi için araç TOW güdümlü tanksavar silahı ile başarılı şekilde vurularak durduruldu. Araç vurulduktan kısa süre sonra uzaktan kumandalı olduğu değerlendirilen bombanın infilak etmesi sonucu büyük bir gürültü ile patladı. Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için bölgede fedakârca ve kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimizin dikkati ve başarılı müdahalesi sonucu masum sivillere yönelik planlanmış kanlı bir tezgâh daha boşa çıkmış, büyük bir facia önlenmiş oldu.”

İHA BULDU F-16 VURDU

Terör örgütünün ‘girilemez’ dediği Haftanin bölgesi, Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan harekâtlarıyla ele geçirildi. Haftanin’deki tepelerde hâkimiyet kuran Türk komandoları güneye doğru süpürme ve yok etme operasyonlarına başladı. Komandolardan kaçmak için sarp kayalıkların bulunduğu bir mağaraya sığınmaya çalışan terörist grubu, bölgeyi havadan gözetleyen İHA’larla tespit edildi. İHA’nın lazerle işaretlediği bölge, güdümlü bomba taşıyan F-16’larla vuruldu. Mağaradaki 5 terörist etkisiz hale getirildi. Komandolar önceki gün de teröristlerce bölgede doğal bir mağaranın içinde açılmış 150 metre uzunluğunda bir tünel bularak kullanılamaz hale getirmişti. Mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda değişik tür silah ve mühimmat ile yaşam malzemeleri bulunarak imha edilmişti. (◊ Uğur ERGAN/ ANKARA)