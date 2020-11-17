Mehmetçiğe yukarı Karabağ görevi bugün görüşülüyor

Meclis Başkanlığı’na sunulan tezkerede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 2010’da Azerbaycan ile yapılan anlaşmaya dayanarak Ortak Merkez’de Rusya ordusuyla birlikte görev yapacağı ve bölge halklarının huzurunun yanı sıra “Türkiye’nin yüksek menfaatlerini kollayacağı” vurgulandı.

YEDİNCİ ÜLKE GÖREVİ

Tezkereye göre Mehmetçik, “Ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak üzere” bölgede görev yapacak. Yurtdışı operasyonuna katılacakların miktarı ile hudut (sınır), şümul (kapsam) ve zamanı Cumhurbaşkanı’nca tayin edilecek. Sınır ötesi bu operasyon, TSK’nın halen bulunduğu Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti’nden sonra yedinci ülke görevi olacak.

Tezkerede “Mutabakata göre ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan’ın talebi üzerine merkezde Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştır” denildi. ◊ ANKARA