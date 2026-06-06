Mehmetçiğe kamuda istihdam güvencesi… Yedi yılını doldurana kontenjan

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UZMAN Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifini dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Teklife göre, en az 7 hizmet yılını dolduran sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesinde yeni model kurulacak. Kurumların inisiyatifine bırakılan eski sistem yerine, meslek özelinde kontenjanlar ayrılacak. Buna göre; infaz koruma, bekçi, orman muhafaza, zabıta, itfaiye ve destek personeli gibi belirli kadrolara o yıl yapılacak alımlarda yüzde 10 oranında sözleşmeli erbaş/er kontenjanı zorunlu kılınıyor. AK Partili Güler, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Sözleşmeli erbaş ve erlerimiz, yetişmiş insanlar. Hem sağlık koşulları açısından hem fiziki koşullar açısından elde etmiş oldukları eğitimler nedeniyle üstün, uzman bir memuriyet haline geliyorlar ama görevleri tamamlanıyordu. Özellikle kamuda zabıta eri, itfaiye eri, mahelle bekçileri gibi mesleklerde sözleşmeli erlerin uzmanlığına çok ihtiyaç oluyor.”

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ŞEHİT ÇOCUĞUNA UZMANLIK HAKKI

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Askeri mahalin kapsamı da genişletiliyor. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri de orduevleri ve askeri gazinolar gibi doğrudan ‘askeri bina’ ve ‘askeri mahal’ kabul edilecek. Askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Güler, “Şehit ailelerimizin çocukları muaftı. Ama isterlerse uzman erbaşlığa başvurabilecekler. Başvursalar da değerlendirme imkânı olmuyordu, şimdi bir tercih hakkı tanıyoruz” dedi.

MSB AÇIKLADI: BEDELLİ ÜCRETİ 1 TEMMUZ’DA GÜNCELLENECEK

MİLLİ Savunma Bakanlığı, (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (Ruken KADIOĞLU / DHA)

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