Mehmetçiğe ‘Derman’ olacak

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı ve dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor, proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

NATO STANDARTLARINDA

Derman, 517 beygir gücende ve NATO standartlarında balistik koruma sunuyor. Araç, -32 derece ile +49 derece sıcaklıkta çalışabilirken; yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket kabiliyetine sahip. 110 km hıza ulaşabilen Derman, 20 ton yüklü konteyner, zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) taşıyabilecek. Proje kapsamında tedarik edilecek 70 araç, 70konteyner taşıma platformu, 195 adet 1CC 20 feet konteyner ve 40 adet ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatları 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacak.