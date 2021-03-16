Mehmet Ümit Ergenoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun biyografisi

54 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Ümit Ergenoğlu, cerrahi girişimleri yapan bir kalp ve damar cerrahisi uzmanıydı. Tıp eğitiminin büyük bir bölümünü doğduğu ülke, Amerika Birleşik Devlet’lerinde Baylor College of Medicine ile Cleveland Clinic Foundation‘da tamamladı.

Uzun sayılacak bir süreden sonra, Türkiye’ye dönerek Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde Doçent ünvanını aldıktan sonra, önce Medical Park Göztepe ve sonrasında da Kolan Grubu’na ait iki hastanede birden çalıştı. 2017 yılında, akademik bir ünvan olan Profesör’lük ünvanını aldı. 2020 yılında, hastane ve akademik çalışmalarına devam etmek için Biruni Üniversitesi Hastanesi ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başladı.

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