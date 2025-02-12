Mehmet Sevigen: İmamoğlu ve Yavaş arasında kargaşa göreceğiz

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Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş daha başından beri adaydı. Mansur Yavaş Halk Partili değil. CHP'nin oyları yüksek diye geldi. Ön seçime girersem kaybederim diye düşünüyor. CHP'lileri kırmamak istiyor. Bu bir önseçim değil biliyorsunuz bu bir eğilim yoklamasıdır. Ön seçim hakim huzurunda yapılır. Seçime daha 3 yıl var. 3 yılda kimler değişir. Belki de Mansur Yavaş'ın kafasında nasıl olsa ben arayı bozmayayım Ekrem beyin başına bir iş gelir, mahkemeler devam ediyor. Sıra bana kalır diye, kurtlar pusuya yatar ya, bunun gibi bir düşüncesi olmuş olabilir. Gerçek yüzünü ortaya çıkarmıyor. İşin kısacası Mansur Yavaş eninde sonunda aday olur.

"CHP ELLERİNDE OYUNCAK OLDU"

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Hiç bırakmaz, bırakmayacaktır. Hiç kimse CHP'den büyük değil. Dün Baykal'ın ölüm yıl dönümü vardı. Hepsi dahil partiden büyük olur mu? Hangi lider partiden büyük. Parti olmadığı zaman insanların siyaset yapma şansı var mı? Bağımsız olsun bakalım kim seçilecek. Partinin yıpranmaması lazım. Ama bizim parti Kemal Beyin, Özgür Beyin, Ekrem Beyin, Mansur Beyin arasına sıkışmış. Koskoca devlet kuran parti ellerinde oyuncak olmuş. İçim ağlıyor. Partiye emek verenlerin içi kan ağlıyor.

"İMAMOĞLU İLE YAVAŞ ARASINDA KARGAŞA GÖRECEĞİZ"

En büyük kötülüğü Ekrem beye yapıyorlar. 3 yıl var daha. Ekrem beyi tek adam olarak çıkarmaya çalışıyorlar, yazık ediyorlar. Zaten yıpratmıyorlar mı? Mansur Beyin halk dilinde söylediği aslında şu; bu süreç benim için yok hükmündedir. Normal süre geldiğinde ben adayım. Kemal bey Mansur beyin arkasında. 6'lı masa Mansur beye gaz veriyor. İmamoğlu ve Yavaş arasında kargaşa göreceğiz. Şimdiden başladık kargaşaya. Oysaki bizim derdimiz çok büyük."