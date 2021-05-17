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HaberlerGündem HaberleriMehmet Şef ilginç anısını anlattı: Programdan sonra bir pideci aradı…
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Gündem
Haber Giriş: 17.05.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Mehmet Şef ilginç anısını anlattı: Programdan sonra bir pideci aradı…

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Hürriyet Bizimle’nin bugünkü konuğu ünlü şef Mehmet Yalçınkaya oldu.

Fulya Soybaş’ın sorularını cevaplayan Türkiye’nin dünya çapında şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, yeme-içme sektörünün pandemi ile yaşadığı zorlukları, Türk mutfağının dünya çapında hak ettiği yere gelebilmesi için önerilerini, profesyonel mutfaktaki usta- çırak ilişkisini ve neden mutfakta demokrasi olmadığı meselesini ile çok yakında raflarda olacak ‘Denizden’ isimli kitabını anlattı.

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