Mehmet Şef ilginç anısını anlattı: Programdan sonra bir pideci aradı…

Fulya Soybaş’ın sorularını cevaplayan Türkiye’nin dünya çapında şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, yeme-içme sektörünün pandemi ile yaşadığı zorlukları, Türk mutfağının dünya çapında hak ettiği yere gelebilmesi için önerilerini, profesyonel mutfaktaki usta- çırak ilişkisini ve neden mutfakta demokrasi olmadığı meselesini ile çok yakında raflarda olacak ‘Denizden’ isimli kitabını anlattı.

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