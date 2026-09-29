Mehmet Öğretmen’e yeğen kurşunu… Okul bahçesinde dehşet

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OSMANİYE’de şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen A.E.B. (41), aralarında husumet olduğu belirtilen edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili ile görüşmek için dün 11.30 sıralarında görev yaptığı merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce A.E.B., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Bilgili’yi vurdu. Bilgili kanlar içerisinde yere yığılırken, okuldakilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Bilgili, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilgili, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili’nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

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Şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, zırhlı araca konularak jandarma komutanlığına götürüldü.

‘SALDIRI NEDENİ AİLE İÇİ YAŞANAN HUSUMET’

Öğrenciler dersteyken yaşanan olay sonrası veliler okula geldi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine gelerek okuldaki yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Vali Sedengeçti, “Bu menfur saldırının eğitim-öğretimle ve okulumuzla herhangi bir ilgisinin olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda Osmaniye’de Farabi Anadolu Lisesi’ndeyiz. Okulumuzda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili öğretmenimiz, yeğeni tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin uzun yıllardır psikiyatrik tedavisinin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcut. Öğretmenimizin daha önce yeğenini yetiştirdiği ve ona evladı gibi baktığı yönünde de bilgilerimiz var. Ancak son dönemde aralarında bir husumet oluştuğu ve çeşitli iddiaların gündeme geldiği değerlendiriliyor. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Aile ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğretmen Bilgili için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

MİİLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğunu, olayın ardından güvenlik personeli, olaya müdahale ederek saldırganın etki siz hale getirildiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Farabi Anadolu Lisesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 2 gün ara verildiğini açıklandı.