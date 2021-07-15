Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak vekaleten görev alacak

Mehmet Naci İnci, lisans derecesini 1987 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi'nden; doktora derecesini 1993 yılında İngiltere Heriot-Watt Üniversitesi'nden almıştır. 1993-1994 yılları arasında ABD'de Stanford Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde fiber optik iletişim sistemleri üzerine doktora yapmış ve sonrasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996 yılında Doçentliğe yükseldi. 1999 yılına kadar aynı bölümde çalıştı.

1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin laboratuvarlarının ve müfredatının oluşturulmasında aktif rol aldı. Üniversite ve sanayi arasında güçlü ilişkiler geliştirdi; ve ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri için iki uluslararası patent aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Profesörü olarak katıldı. 2013-2020 yılları arasında yaklaşık 5 yıl Fizik Bölüm Başkanlığı yaptı. Prof İnci, akademik kariyeri boyunca aşağıdaki kurumlarda görev almıştır:

- 4. Fizik Enstitüsü, Stuttgart Üniversitesi, Almanya (2002)

- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gunma Üniversitesi, Japonya (1998-1999)

- Uygulamalı Optik Bölümü, Norveç Teknik Üniversitesi (1998)

- Fizik Bölümü, Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh (1997)

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