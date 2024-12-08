Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Riyad’da WADA mütevelli heyeti toplantısına katıldı

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Riyad’da İcra Komitesi, Kamu Otoritesi, Spor Hareketi ve Mütevelli Heyeti toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda; 2025-2029 Stratejik Plan ve 2025 Bütçesi karara sunuldu.



Çinli Yüzücülerin Kontaminasyon Davasına ilişkin güncelleme, WADA Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçimi, İcra Komitesi ve Mütevelli Heyeti Üyelikleri, Daimî Özel ve Daimi Komite Oluşumları, WADA Etik Kurallarında Değişiklikler, WADA Yönetimi Yönetmeliklerinde Değişikliler konuları görüşüldü. Daimî Özel ve Daimî Komite Yıllık Raporları incelendi.

“TÜM EYLEMLERİMIZ SPORCULAR VE DAHA TEMİZ BIR SPOR DÜNYASI İÇİN”

Tüm eylemlerinin sporcular ve daha temiz bir spor dünyası için olduğunun altını çizen Kasapoğlu, “Bugüne kadar dopingle mücadelede önemli reformlar ve başarılar elde ettik. Dopinge karşı sıfır tolerans ilkesiyle, şeffaf, eşit, adil, sporcu odaklı ve teknolojideki gelişmelere uyumlu bir yaklaşımla mücadeleyi sürdürdük. Tüm eylemlerimiz sporcular ve daha temiz bir spor dünyası için. WADA ailesinin bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum.” dedi.

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“WADA VE UNESCO, DOPINGLE MÜCADELEDE ÇOK ÖNEMLI AKTÖRLER”



WADA ve UNESCO’nun dopingle mücedelesine dikkat çeken Kasapoğlu, “Hepimiz WADA ve UNESCO'nun dopingle mücadelede çok önemli aktörler olduğunun ve birlikte çalıştıklarında bu alanda çok daha güçlü adımlar atabileceğimizin farkındayız. Her iki kuruluşun da daha yapıcı ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulamak isterim” şeklinde konuştu.