Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bu çatı altında tek motivasyonumuz bu davanın en güçlü şekilde yola devam etmesi

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AK Parti Beydağ İlçe 8. Olağan Kongresi Beydağ Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı Zafer Yüksel'in aday olduğu kongreye; önceki dönem Gençlik Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ da katıldı. Kongrede konuşan Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını lanetleyip, "Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, bu ülkenin evlatlarına kastedenler hiçbir zaman emellerine nail olamayacaklar. Bugüne kadar bizi pek çok oyunla, pek çok tuzakla engellemek isteyenler bundan sonra da boş durmayacaklar, bundan şüphemiz yok. Hak ile batılın mücadelesi kıyamete dek devam edecek ama bizler bugünkü inancımızla bugünkü samimiyetimizle bugünkü gayret ve birlikteliğimizle kararlılığımızı ortaya koyarak bundan sonra da o tuzakları, hileleri bozmaya devam edeceğiz" dedi.

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Milletvekili Kasapoğlu, konuşmasının devamında "Bu çatı altında fitneye yer yok, bu çatı altında kişiselleştirilmiş bir hesap yok ve olmayacak. Bu çatı altında tek motivasyonumuz bu davanın en güçlü şekilde yola devam etmesi. Beydağ AK Parti'nin hizmet siyasetiyle, icraatçi yaklaşımıyla bugüne kadar hamdolsun güzide hizmetlerle tanıştı. Bundan sonra da Beydağ İlçe Başkanlığımızın ortaya koyacağı hizmetle, gayretle daha büyük hedefleri Beydağlı kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte başaracağız. Bu güzel oluşum inşallah inanıyorum ki Beydağ için çok ama çok hayırlı olacak. Yeni arkadaşlarımızın katacağı enerjiyle, heyecanla bu kutlu yolda önemli bir mihenk taşı olarak İzmir’imiz için, bu güzel şehir için sembol olacak" ifadelerini kullandı.





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Ankara'daki terör saldırısını kınayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Milletimizi derinden sarsarak yasa boğan Ankara’daki TUSAŞ terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin birlik ve kardeşliğini hedef alan bu alçakça saldırı asla amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin dirliği, milletimizin birliği ve vatandaşlarımızın güvenli yarınlara olan inancı asla sarsılmayacaktır. Aynı bayrak altında huzur içinde yaşanacak nice yıllar bizim olacaktır" dedi.

AK Parti kongrelerinin Türkiye siyasetinin demokrasi ilerleyişi olduğunu ifade eden Başkan Saygılı, "Bu kongrelerde bir bayrak devri yarışır. Bizim davamızda kişiler değil, yüksek idealler söz konusudur. Omzunda geleceğin sorumluluğunu taşıyan Türkiye sevdalıları memleketi için gece gündüz demeden çalışmaya ant içerler. Bugün Beydağ’da da aynı kadrolar, aynı ideal etrafında bu sözlerini yineliyorlar. İzmir’e, Türkiye’ye hizmet etmek için yola çıkacak tüm kardeşlerime gönülden muvaffakiyetler diliyorum" diye konuştu.

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'BUNLAR NEREDE İKTİDAR OLMUŞLARSA, NEREDE BELEDİYEYİ ALMIŞLARSA HİÇBİR YERDE TAŞ, AŞ KOYMAMIŞLAR'

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da konuşmasında, "Çok önemli bir bölgede yaşıyoruz. Hem jeopolitik hem de jeostratejik açıdan gerçekten çok can alıcı bir noktada oturuyoruz. Terörün yoğun olduğu, beşeri ve fiziksel sermayenin yoğun olduğu, enerjinin yoğun olduğu yine düzensiz göçün her gün farklı bir noktaya ulaştığı bir noktadayız. O yüzden son zamanlarda İsrail ve bölge ülkelerinin de durumunu, tepkilerini çok rahatlıkla görüyor ve mütalaa edebiliyoruz. O yüzden son zamanlarda Türkiye'de çok farklı gelişmeler oluyor. Çok farklı söylemlerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bütün bunların olması bu bölge için, bizim bölgemiz için muhtemel şeyler. Biz bu bölgede varlığımızı, birliğimizi, beraberliğimizi ve özellikle birlikte olmamızı, gücümüzü, kuvvetimizi hem içeride hem de dışarıdaki gücümüze, birliğimize ve beraberliğimize bağlı sorumluyuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda desek ki Beydağ için ne yapmışlar? Hiçbir şey yapamadılar. Bu sadece Beydağ'da değil. İzmir'de de öyle, Edirne'den Kars'a kadar da öyle. Bunlar nerede iktidar olmuşlarsa, nerede belediyeyi almışlarsa hiçbir yerde taş, aş koymamışlar değerli dostlar. Dolayısıyla bizler çok çalışarak hem Beydağ hem de İzmir'i belediyecilik açısından mutlaka almak zorundayız, kazanmak zorundayız. Bunu Beydağ, Beydağlılara layık oldukları hizmetleri getirebilmek için yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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'SİYASETİN MERKEZİNE AHLAKI KOYDUK'

MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ ise "AK Parti siyasetiyle beraber yasakları kaosları, bu anlamda yok etti. Belirsizlikleri, baskıları yok etti. Hak ve özgürlükler alanında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük reformlar gerçekleştirdik. Ve en önemlisi sivil siyaseti ülkemize kazandırdık ve siyasi hak ettiği seviyeye getirdik. Her kongrede ifade ediyorum. Biz AK Parti teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasetin merkezine değerlerimizi koyduk. Siyasetin merkezine ahlakı koyduk. İşte bu yüzden milletimiz 23 yıldır bize inanmaya, bize güvenmeye hem geleceğine hem çocuklarını bize emanet etmeye hamdolsun devam ediyor" dedi.

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Türkiye yüzyılı vizyonu ile çok çalışarak İzmir ve Beydağ’ımızı bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerini belirten Beydağ İlçe Başkanı Zafer Yüksel de "8'inci olağan kongremizle birlikte AK Partimizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız" diye konuştu.