Mehmet Kocadon kimdir? İşte hayatına dair bilgiler

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

SON DURUMLARI NASIL?

Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

MEHMET KOCADON KİMDİR?

1963 yılında Bodrum’da doğan Mehmet Kocadon; ilk, orta ve lise öğrenimini Bodrum’da tamamladı.

1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti (DP) Bodrum İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

İş adamı ve deneyimli bir yönetici olan Mehmet Kocadon, bugüne kadar;

Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

Bodrum Devlet Hastanesi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

Bodrum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği,

Ortakent-Yahşi Spor Derneği Kurucu Üyeliği,

Bodrum Vergi Dairesi Yeminli Takdir Komisyon Üyeliği,

Bodrum İlçesi Demokrat Parti Yönetim Kurulu Üyeliği,

Bodrum Adliyesi Bilirkişi Üyeliği,

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı ve

Bodrum Devlet Hastanesi Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

1999 yerel seçimlerinde, seçimleri kazanarak yeni kurulan Ortakent- Yahşi Beldesi Belediye Başkanı oldu.