Mehmet Kasapoğlu’ndan Karşıyaka’ya stat müjdesi

Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 07:00

İZMİR’de yıllardır çözüm bekleyen Karşıyaka Stadyumu için kritik adım atıldı. Karşıyakalı taraftarların uzun süredir beklediği proje için yeni protokol üzerinde uzlaşı sağlandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu beraberinde AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’la bir araya geldi. Görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü’ne son şekli verildi.

Kasapoğlu, görüşme ile ilgili “Ortak akılla şehrimizin temel konularını ve geleceğini masaya yatırdık. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar geliştirdiğimiz ortak aklı bugünden sonra da işletmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka stat alanının tahsisi ile ilgili bir talebi vardı. Gençlik ve Spor Bakanımızın katkıları ile bu süreç nihayete erdi. Bu vesile ile Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki adımda Büyükşehir Belediyemiz gerek tahsis gerekse yapılması gereken diğer konularla ilgili süreci yönetecek” dedi.

