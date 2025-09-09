×
Mehmet Kasapoğlu'ndan İzmir’in Kurtuluşu mesajı: 9 Eylül hürriyet ateşinin zaferle taçlandığı gündür

Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 10:37

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu, "9 Eylül 1922, yalnızca İzmir’in kurtuluşu değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin nihai zaferidir. Bu tarih, Anadolu’nun dört bir yanında yükselen hürriyet ateşinin İzmir’de zaferle taçlandığı gündür" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in Kurtuluşu'nun 103'üncü yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

103 yıl önce, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İzmir sokaklarında yepyeni bir gün doğdu. İşgalin karanlığı yerini özgürlüğün coşkusuna bıraktı. O sabah Hükumet Konağının balkonundaki göndere şanlı Türk Bayrağı’nın çekilmesi, sadece İzmir’in değil, tüm milletimizin bağımsızlık destanının en görkemli simgesi oldu.

ORTAK İRADE VURGUSU

9 Eylül 1922, milletimizin özgürlüğe olan sarsılmaz inancının ve ortak iradesinin dünyaya haykırıldığı gündür.

9 Eylül 1922, yalnızca İzmir’in kurtuluşu değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin nihai zaferidir. Bu tarih, Anadolu’nun dört bir yanında yükselen hürriyet ateşinin İzmir’de zaferle taçlandığı gündür.

"CESARETİN SİMGESİ"

İzmir’in kurtuluşu, yalnızca askeri bir başarı değil, milletimizin topyekûn iradesinin, inancının ve cesaretinin simgesidir.

9 Eylül’ün bize bıraktığı en önemli miras, inançla, azimle ve birlik ruhuyla her zorluğun üstesinden gelebileceğimizdir. Bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bu emaneti daha ileriye taşımak ve daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz.

103. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu destanı yazan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, bu özel günü coşkuyla kutluyorum.

