Mehmet Kasapoğlu'ndan 29 Ekim kutlama mesajı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında “29 Ekim; özgüvenimizi tazelediğimiz, üretimi, fırsat eşitliğini, refahı ve büyütme kararlılığımızı yinelediğimiz gündür.” İfadelerini kullandı.

"CUMHURİYET BİR TAKVİM YAPRAĞINA SIĞMAZ"



Kasapoğlu mesajında, Cumhuriyet’in bir milletin azim ve kararlılığıyla şekillenen büyük bir irade eseri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, bir takvim yaprağına sığmaz. 1919’da Samsun’a atılan adım, Amasya’da ‘Milletin kaderini yine milletin azim ve kararı belirler’ hükmüne dönüştü. Erzurum ve Sivas’ta dağınık umutları bir ideal haline getirip; 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Meclis’te milli iradeye yaslanırken; Sakarya’da, Dumlupınar’da bir daha sırtı yere gelmeyecek bir özgüvene kavuştu. Lozan’la hukuki meşruiyetini dünyaya tescil ettirdi ve 29 Ekim 1923’te adı kondu: ‘Cumhuriyet.’ Yani ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’"

"CUMHURİYET; EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE ORTAK GELECEĞİMİZDİR"

Kasapoğlu, Cumhuriyet’in her yurttaşın eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir gelecek vizyonu sunduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, ödevdir, çalışma biçimidir, özgürlüktür. Her yurttaşın eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu ortak geleceğimizdir. 29 Ekim; özgüvenimizi tazelediğimiz, üretimi, fırsat eşitliğini, refahı ve büyütme kararlılığımızı yinelediğimiz gündür. Cumhuriyet; geçmişimizin fedakârlığını bugünün emeği ve yarının umuduyla harmanladığımız gündür" dedi.

"BUGÜNÜN TÜRKİYE’Sİ KURUCU İDDİANIN DEVAMIDIR"



Kasapoğlu, Türkiye’nin Cumhuriyet değerleriyle büyüyen, her alanda gelişen bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, "Bugünün Türkiye’si, kurucu iddianın devamıdır. Savunma sanayiinde yerlilik oranını artıran, sağlıkta erişimi kolaylaştıran, ulaştırmada şehirleri ve bölgeleri birbirine bağlayan, afetlere karşı daha dirençli şehirler hedefleyen; üretimde verimliliği artıran hamleler yapan, eğitim ve sporda fırsat eşitliğini genişleten bir ülke. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, sahada, laboratuvarda, atölyede, stüdyoda, ringde ve pistte, her gün yeni bir Türkiye resmi çiziyorlar. Kadınların daha fazla söz sahibi olduğu, gençlerin karar mekanizmalarında yer aldığı, engellerin kaldırıldığı, engelli vatandaşlarımızın yaşama daha etkin katıldığı, esnafın, çiftçinin ve emekçinin alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye vücuda geliyor." Dr. Kasapoğlu, Türkiye’nin bugünkü başarılarının planlı, hizmet odaklı bir çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, "Bu başarılar bir tesadüf değil; sistemli çalışmanın, hizmet odaklı siyasetin ve iyi planlanmış bir geleceğin eseri. Gençlerimizin yeteneğiyle, kadınlarımızın kararlılığıyla, esnafımızın ve çiftçimizin alın teriyle büyüyen Türkiye, kurucularının hedeflediği o ‘çağdaş uygarlık düzeyi’ni artık rakamlarla ölçülen bir gerçeklik haline getiriyor. Bizim işimiz; bu başarıları kalıcılaştırmak, günübirlik tartışmalara takılıp bu büyük yürüyüşü yavaşlatmamak" mesajını verdi.

"CUMHURİYET, BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR"



Cumhuriyet’in en büyük mirasının üretkenlik, kararlılık ve cesaret olduğunu ifade eden Kasapoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet’in bize emanet ettiği en kıymetli miras, bahane değil, çözüm üretmektir. Cumhuriyet’in 102. yılında, bahane değil çözüm, umutsuzluk değil cesaret üreten başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kadroları, özgürlükler için canlarını feda eden şehitlerimizi, bu güzel vatanın hayalini kuran bütün isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun Türkiye’m"