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Mehmet Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

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#AK Parti#İzmir Milletvekili#Mehmet Kasapoğlu
Mehmet Kasapoğlundan 19 Mayıs mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 12:45

Gençlik ve Spor önceki dönem Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "O gün de bugün de hepimiz aynı gemideyiz. Tam 106 yıldır aynı ruhla, aynı kararlılıkla" dedi.

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Gençlik ve Spor önceki dönem Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kasapoğlu mesajında, "Sevgili gençler; büyük mücadelelerle işgalden kurtarılan ve sizlere emanet olan bu ülkeye emekle ve sadakatle sahip çıkıyoruz. Sizlerle birlikte üreterek ve çalışarak 'lider ülke Türkiye' idealine güçlü ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu yolda siz gençlerimizle omuz omuzayız. Sizlerin yarınlara umutla bakan gözleri ve her alanda büyük Türkiye hedefimize olan inancınız en büyük gücümüz. Ecdadımızdan devraldığımız milli mücadele ruhunu; bilimde, sanatta ve sporda en yüksek seviyeye çıkartarak uluslararası alanlarda ay yıldızımızı şerefle dalgalandırmaya devam edeceğinize eminiz" dedi.

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"Büyüklerimizden emanet aldığımız bu güzel vatanı birlik ve beraberlik ruhuyla gözümüz gibi koruyacağız" diyen Kasapoğlu şöyle devam etti: "O gün de bugün de hepimiz aynı gemideyiz. Tam 106 yıldır aynı ruhla, aynı kararlılıkla... Bu vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

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#AK Parti#İzmir Milletvekili#Mehmet Kasapoğlu

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