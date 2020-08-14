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Mehmet Karakoç kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç nereli?
Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Rektörü olarak atanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne atanmasının ardından pek çok vatandaş tarafından nereli olduğu merak edilen Mehmet Karakoç, araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Mehmet Karakoç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Mehmet Karakoç hakkında merak edilen bazı bilgiler
Dicle Üniversitesi yeni Rektörü Mehmet Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı hocalarından olan Karakoç, daha önce Karabük Üniversitesi’nde görev yapmıştır.
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