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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mehmet Hoca’dan iyi haber

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Mehmet Hoca’dan iyi haber
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın önceki gün canlı yayında mide kanaması geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlanmıştı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ceyhan’ın tetkikleri yapıldıktan sonra mide kanaması geçirdiği belirlendi ve tüm müdahaleleri yapılarak servise alındı. Ceyhan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından, Prof. Dr. Ceyhan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek “Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun” dedi.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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