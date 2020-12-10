Mehmet Hoca’dan iyi haber

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlanmıştı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ceyhan’ın tetkikleri yapıldıktan sonra mide kanaması geçirdiği belirlendi ve tüm müdahaleleri yapılarak servise alındı. Ceyhan’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından, Prof. Dr. Ceyhan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek “Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun” dedi.