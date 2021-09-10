Mehmet Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? Mehmet Erdem şarkıları ve albümleri

Mehmet Erdem kariyeri ve hayatı ile merak edilen sanatçılar arasında yer alıyor. Zaman zaman özel hayatı ile de gündeme gelen Mehmet Erdem, son olarak Vildan Atasever ile dünya evine girmesinin ardından magazin dünyasının konuşulan ismi olmuştu. Peki, Mehmet Erdem kimdir? Sanatçının hayatı hakkında detaylı bilgiler

MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem 1978 Manisa doğumlu ve aslen Malatyalı’dır. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmış ve Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Mehmet Erdem’in ilk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Sanatçı daha sonra bağlama, ud ve cümbüş de çalmaya başladı.

Öğrencilik yılları da dahil olmak üzere müzikten hiç kopmayan Mehmet Erdem, lise döneminde çeşitli gruplarda enstrümanist ve vokalist olarak yer aldı, bir çok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı.Sanatçı 2008 yılında “Deli Deli Olma” adlı filme Özgür Akgül ile beraber yaptığı müzikle “Altın Portakal Film Festivali”nde “En İyi Film Müziği” dalında ödül aldı. Ayrıca kariyeri boyunca “Çalgı Çengi”, “Memleket Meselesi”, “Sizi Seviyorum”, “Polis”, “Dol”, Avrupa Avrupa”, Kalbim Seni Seçti”, “Leyla ile Mecnun”, “Kalpsiz Adam”, “Sınıf” gibi bir çok film ve dizinin özgün müziklerine imza attı.

FİLM VE DİZİ MÜZİKLERİ

Deli Deli Olma, (2009)

Çalgı Çengi

Sizi Seviyorum

Kalbim Seni Seçti

Avrupa Avrupa

Sınıf

Leyla ile Mecnun

Sen Aydınlatırsın Geceyi

Aşk Kırmızı

ALBÜMLERİ

Herkes Aynı Hayatta, (2012)

Hiç Konuşmadan, (2013)

Hepsi Benim Yüzünden, (2016)

VİDEO KLİPLERİ

“Hakim Bey”, (Haziran 2012)

“Herkes Aynı Hayatta”, (Eylül 2012)

“Kadınım”, (Mart 2013)

“Haydi Gel Gidelim”, (Haziran 2013)

“Acıyı Sevmek Olur mu”, (Aralık 2013)

“Gibi Gibi”, (Nisan 2014)

“Aşkımız Bitecek”, (2014)

"Hiç Konuşmadan",(2015)

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