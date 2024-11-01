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Mehmet ‘engel’ tanımıyor: Enkazdan çıktı ‘altın’a koştu

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#6 Şubat#Mehmet Mustafa Erkol#Madalya
Mehmet ‘engel’ tanımıyor: Enkazdan çıktı ‘altın’a koştu
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 07:00

6 Şubat depremlerinde babasını ve bir bacağını kaybeden 13 yaşındaki Mehmet Mustafa Erkol, yaşadığı zor günleri sporla aşmaya çalışırken büyük başarılara imza atıyor. Yüzmede onlarca derecesi olan Mehmet, ‘triatlon’da katıldığı ilk organizasyonda da altın madalya kazandı.

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Geçtiğimiz yıl yaşanan çifte deprem felaketiyle hayatları alt üst olanlardan biri de İskenderun’da yaşayan Erkol ailesiydi. Güldane ve Ömer Erkol 13 yıllık evliydi. Tek çocukları Mehmet Mustafa’ydı. 46 yaşındaki Ömer Erkol, enkaz altında kalarak hayatını, oğlu Mehmet Mustafa ise sağ bacağını kaybetti. 42 yaşındaki anne Güldane Erkol, İskenderun’da yaşadığı acı dolu günlerden sonra oğlunun tedavisi için İstanbul’a geldi. Birlikte kuracakları yeni hayatın ilk adımlarında onlara Mehmet Mustafa’nın halası Elif İnaç el uzattı.

Mehmet ‘engel’ tanımıyor: Enkazdan çıktı ‘altın’a koştu

SPOR RUHUNA İLAÇ OLDU

Mehmet’in fiziksel sağlığı iyiye giderken ruh sağlığının ilacı ise ‘spor’daydı. O dokunuşu da antrenörü Duran Arslan yaptı. Yüzmeyle başlayan spor macerası antrenörünün yönlendirmesiyle ‘triatlon’a kaydı. Genç sporcu Mudanya’da düzenlenen triatlon yarışmasında 400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2 bin 400 metre koşudan oluşan parkuru 47 dakikada tamamladı ve ilk kez katıldığı bu dalda birincilik ipini göğüsleyerek altın madalya aldı.

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YÜZMEDE MADALYA CANAVARI

Güldane Erkol oğlunun başarılarla dolu spor yolculuğunu şöyle anlattı: “Mehmet Mustafa afetten önce jimnastikle ilgileniyordu. Sağ bacağını kaybettikten sonra evde boş oturup sosyal medyanın, bilgisayarın içine çok düşmesin diye düşünerek bir spor dalına yönelmesini istedik. Geçtiğimiz yıl yüzmeye başladı. Hayatımızdaki belirsizlikler içinde İskenderun’a geri dönmek de bir seçenekti ancak antrenörü ‘Bu çocuk çok yetenekli, lütfen geri dönmeyin, ben onu triatlona hazırlayacağım’ dedi. Bu arada yüzme antrenmanlarımızı sürdürdük, yarışmalara katıldık. Bu yarışmalardan 5 altın, 21 gümüş, 3 de bronz madalya kazandık.”

Mehmet ‘engel’ tanımıyor: Enkazdan çıktı ‘altın’a koştu

KOŞARKEN TÜM ACILARINI ATIYOR

- Anne Güldane Erkol, Mehmet Mustafa’nın koşarken adeta tüm acılarından da kurtulduğunu söylüyor: “Bir dönem kayıplarıyla ve yaşadığı zorluklarla yüzleşmekte zorlanmaya başlamış, çok içe kapanmıştı. Tam o günlerde Sakarya’da katıldığı okullararası yüzme turnuvasından 5 gümüş 1 bronz madalya ile dönmek ona çok iyi geldi. Bunu başka başarılar izledi, Bulgaristan ve Bosna Hersek’te Uluslararası Para Yüzme Yarışları’nda altın madalyalar alınca daha da keyif aldı. Tam bir bunalımın eşiğindeyken bir anda neler başarabileceğini gördü. Psikologumuz da; ‘Kaybettiklerinin yerine çok güzel bir telafi koydunuz o da spor’ dedi.”

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Mehmet ‘engel’ tanımıyor: Enkazdan çıktı ‘altın’a koştu

HEM ŞAMPİYON HEM ŞEF

- Mehmet’in tek tutkusu spor değil. O aynı zamanda çok başarılı bir şef olmak istiyor. “Gastronomi okumak istiyorum. Vakit buldukça mutfağa giriyorum. Şef bıçaklarım, isimli önlüğüm, tavalarım var.  Sporculuk kariyeri bir yaşta bittikten sonra kendi restoranımı açmak istiyorum” diyor...

 

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#6 Şubat#Mehmet Mustafa Erkol#Madalya

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