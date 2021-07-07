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Mehmet Emre Başbuğ kimdir? Gaziantep Emniyet Müdürü Mehmet Emre Başbuğ oldu
Gaziantep Emniyet Müdürü Mehmet Emre Başbuğ, Resmi Gazete atamasının ardından araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Şırnak Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Emre Başbuğ, 7 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete atama kararı ile Gaziantep'e geldi. Peki, Mehmet Emre Başbuğ kimdir? İşte, o isim hakkında kısa bilgi
Gaziantep'in yeni emniyet müdürü Mustafa Emre Başbuğ, 1971 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelmiştir. Evli olan Mustafa Emre Başbuğ 2 çocuk babasıdır.
Polis Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Mehmet Emre Başbuğ iyi derecede İngilizce biliyor.