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Şaduman UNUTMAZ/DHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 10:29 | Son Güncelleme:

Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumu nasıl? Mehmet Ceyhan hastane odasından fotoğraf paylaştı

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Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumu nasıl? Mehmet Ceyhan hastane odasından fotoğraf paylaştı
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Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan, tetkikleri yapıldıktan sonra servise alındı. Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi. Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Mehmet Ceyhanın sağlık durumu nasıl Mehmet Ceyhan hastane odasından fotoğraf paylaştı

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