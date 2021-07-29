Mehmet Ceyhan fotoğrafla yanıt verdi: 'Oğlu aşı olmuyor' tezinin sonu!

Oğlunun aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ceyhan, altına da şu notu düştü:

“Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur.” Prof. Dr. Ceyhan, oğlunun fotoğrafının üzerine de “‘Mehmet Ceyhan’ın oğlu aşı olmuyormuş’ tezinin sonu” diye yazdı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 69 milyon 900 bin 642'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 217 bin 710, ikinci doz aşı sayısı 25 milyon 253 bin 399 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 69 milyon 900 bin 642'ye yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 892 bin 539, Ankara'da 5 milyon 610 bin 423, İzmir'de ise 4 milyon 694 bin 365 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

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