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'Mehmet Çetin' olayında 1 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#İstanbul#Cezaevi
Mehmet Çetin olayında 1 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 20:37

Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı gündeme oturmuştu. Mehmet Çetin'in eşi Derya K., arkadaşı Bayram A. ve Bekir B. gözaltına alındı. Gözaltına Bayram A. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 10 yıl önce ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in (32) öldürülmüş olabileceği şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Ailenin bir televizyon programına katılarak yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçen Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Çetin'in eski eşi Derya K., belde sakinlerinden Bekir B. ve Bayram A. hakkında işlem başlattı.

Şüpheliler, salı günü İstanbul'daki televizyon kanalının canlı yayını sırasında gözaltına alınarak Isparta'ya getirildi.

KAYIP ÇETİN'İN ARKADAŞI TUTUKLANDI

Emniyette 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çetin'in arkadaşı Bayram A., "kasten adam öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şüpheliler Derya K. ve Bekir B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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#Isparta#İstanbul#Cezaevi

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